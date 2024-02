TABM : 260 exportateurs tunisiens présenteront leurs produits et services

Le Centre de promotion des exportations (CEPEX) a tenu une conférence de presse, ce mardi 6 février 2024, pour exposer les préparatifs de la 3ème édition des rencontres professionnelles tuniso-africaines (Tunisia Africa Business Meetings) prévues les 2 et 3 juillet 2024, en partenariat avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Dans une déclaration à African Manager, le directeur général du Centre , Mourad Ben Hassine, a confirmé que le programme au cours de l’année 2024 s’articule autour d’un calendrier comprenant 74 activités promotionnelles, réparties entre l’organisation des participations tunisiennes aux salons et expositions à l’étranger, les missions pour les hommes d’affaires, les rencontres professionnelles, les journées commerciales sur les marchés étrangers, les missions exploratoires et les visites de fournisseurs en Tunisie.

Ben Hassine a souligné que 29 manifestations commerciales ont été programmées dans le cadre du programme national de participation tunisienne aux expositions et salons à l’étranger, dont 22 participations à des salons spécialisés et 7 opérations exploratoires, ajoutant que 20 démonstrations seront organisées au cours du premier semestre de cette année et 9 autres au second semestre.