Taboubi appelle à accélérer la formation du gouvernement

Le secrétaire général de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), Nourredine Taboubi a appelé, dimanche, à accélérer la formation du gouvernement afin de garantir la continuité de l’Etat.

“Les concertations autour de la formation du prochain gouvernement ont pris beaucoup de temps. Cette situation ne peut plus perdurer. Si des points faibles apparaissent, il sera toujours possible d’y remédier ultérieurement”, a affirmé Taboubi dans une déclaration aux médias, à l’issue de son entretien avec le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli, à Dar Dhiafa, à Carthage.

“L’engagement du chef du gouvernement désigné à former un gouvernement composé d’indépendants ne doit donc pas prêter à confusion, pour que sa crédibilité et celle du gouvernement ne soient pas remises en question”, a-t-il encore insisté.

Le secrétaire général de l’organisation syndicale a, dans ce contexte, formulé l’espoir de voir la composition du gouvernement annoncée avant la célébration du jour de l’an, estimant, que cette annonce est de nature à réconforter les donateurs internationaux.

Le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli devrait tenir une conférence de presse, lundi après-midi, selon son chargé de communication, Kais Argoubi.

Vendredi dernier, le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli avait déclaré, qu’il avait informé le président de la République de son intention de former un gouvernement composé d’indépendants comme il l’avait annoncé auparavant.

Il s’était dit, à l’issue d’une séance de travail avec le président Kais Saied, déterminé, à procéder à une vérification de la compétence et de l’intégrité des candidats et à leur position apolitique, formant le vœu d’annoncer la composition du gouvernement dans les plus brefs délais.