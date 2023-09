L’UGTT solidaire avec le peuple marocain, assure Tabboubi à Casablanca

Le secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) Nourredine Taboubi a effectué dimanche matin une visite au siège central de l’union marocaine du travail à Casablanca (Maroc) ou il a été reçu par le secrétaire général de l’union marocaine du travail (UMT) Miloudi Moukharik et des membres du bureau exécutif de cette organisation.

A cette occasion, Taboubi a exprimé l’entière solidarité de l’UGTT, des travailleurs, des syndicalistes et du peuple tunisien avec le peuple marocain, après le séisme qui a frappé vendredi dernier plusieurs régions du Maroc et qui a fait plusieurs morts et blessés, selon un communiqué publié par l’UGTT.

De son côté, le secrétaire général de l’union marocaine du travail a salué l’initiative du secrétaire général de l’UGTT qui avait décidé d’effectuer une visite au Maroc en guise de solidarité avec le peuple marocain frère, rappelant les liens historiques unissant les deux organisations et les deux peuples, ainsi que la participation des deux organisations à la lutte contre le colonialisme et les sacrifices consentis pour l’indépendance.

Cette rencontre a permis également de rappeler les liens historiques entre les deux organisations ouvrières et les moyens de les renforcer.

A cette occasion, le secrétaire général de l’UGTT a visité le musée de l’UMT situé au siège central de cette organisation qui comprend un pavillon consacré au leader syndicaliste Farhat Hached, selon la même source.

Il convient de rappeler qu’un séisme a frappé vendredi 8 septembre 2023 plusieurs régions du Maroc et a fait 2012 morts et 2059 blessés dont 1404 dans un état grave, selon un bilan provisoire du ministère de l’intérieur au Maroc, rapporté dimanche par l’agence marocaine de presse (MAP).

