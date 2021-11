Taboubi: « Non au retour au parlement »

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi a affirmé qu’il a eu une conversation téléphonique avec le chef d’Etat hier, dimanche 14 novembre 2021, et ce à propos les manifestations organisées par le mouvement « anti-coup d’Etat ».

Taboubi a également indiqué que le récent message « Non au retour au Parlement qui a fait souffrir les Tunisiens », publié par le porte-parole de la Centrale syndicale, Sami Tahri sur son compte sur les réseaux sociaux, engage l’organisation.

En effet, il a ajouté dans une déclaration accordée à la chaîne Al Jazeera, que le retour du Parlement est un pas en arrière et que l’UGTT appelle à la promulgation d’une nouvelle loi électorale et à l’organisation des élections anticipées pour que la Tunisie reste démocratique.

Taboubi a souligné que plusieurs députés pensent que le retour du Parlement est impossible.

