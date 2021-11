Taboubi s’entretient avec l’ambassadeur des Etats Unis à Tunis

« La situation générale dans la région et les moyens d’appuyer l’expérience démocratique en Tunisie outre l’impulsion de l’économie nationale » ont été au centre de l’entretien qu’à eu lundi le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Taboubi avec l’ambassadeur des états unis à Tunis, Donald Blome.

Selon un communiqué publié par l’UGTT sur sa page officielle, Blome a souligné la disposition des Etats-Unis à soutenir la Tunisie et les institutions démocratiques et à impliquer la centrale syndicale dans ce processus, notamment sur le plan économique et au niveau des négociations avec les institutions internationales afin de faire sortir la Tunisie de la situation économique difficile.

L’ambassadeur des USA à Tunis avait réitéré au cours de son entretien avec le secrétaire général de l’UGTT, « l’importance d’un processus politique inclusif qui implique la société civile et plusieurs parties intervenantes, à l’heure ou la Tunisie fait face à de nombreux défis socio-économiques et sanitaires, a indiqué l’ambassade des états unis à Tunis, dans un communiqué publié le même jour sur son site officiel.