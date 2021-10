« Tahya Tounes » appelle à mettre fin au climat de haine et de violence

Le bureau exécutif du Mouvement « Tahya Tounes » a fait part samedi de sa grande préoccupation face à la montée de la vague de diffamation et de calomnie à travers les réseaux sociaux contre toute personne ayant occupé des postes de responsabilité.

- Publicité-

Le bureau a dénoncé le non-respect de la présomption d’innocence et la divulgation des données personnelles, appelant les forces vives de la société tunisienne, les intellectuels et toutes les personnes concernées par la chose publique à mettre fin aux climats de haine, de violence et d’empoisonnement de la paix civile », selon un communiqué rendu public par le parti.

Par ailleurs, le mouvement a exprimé sa solidarité avec les personnalités et les dirigeants qui sont concernés par les récentes décisions judiciaires et administratives, annonçant avoir chargé la commission juridique du mouvement d’assurer le suivi de tous les dossiers et de coordonner avec la partie civile.

Le bureau exécutif du mouvement s’est dit confiant en l’intégrité de l’institution judiciaire afin de jeter les fondements d’un procès équitable, et garantir les droits de la défense.

En revanche, le bureau exécutif a dénoncé le fait que Mustapha ben Ahmed, chef du bloc Tahya Tounes au Parlement, dont les pouvoirs sont suspendus, soit privé de son droit à une couverture sociale.