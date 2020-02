Tahya Tounes appelle le chef du gouvernement désigné à élargir la base des consultations

Le comité politique du parti Tahya Tounes s’est dit prêt à participer et à interagir positivement avec le chef du gouvernement désigné, Elyes Fakhfakhe dans les discussions sur le document contractuel de la coalition gouvernementale.

Dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion, dimanche, le comité a souligné la nécessité d’accélérer la formation du gouvernement et de réunir toutes les conditions de succès à la prochaine équipe gouvernementale, appelant le chef du gouvernement désigné à élargir la base des consultations pour assurer au prochain gouvernement une large ceinture politique.

Le comité a, également, appelé le Parlement à accélérer l’achèvement du processus de construction constitutionnelle et la création d’organes constitutionnels, en particulier la Cour constitutionnelle.

La réunion s’est déroulée en présence du président du parti, Youssef Chahed.