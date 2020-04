Tahya Tounes dénonce les campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux

Le mouvement Tahya Tounes a fermement dénoncé les campagnes virulentes menées contre le mouvement et ses dirigeants par certaines pages des réseaux sociaux.

”Le parti portera plainte contre les colporteurs de rumeurs et les auteurs de mensonges qui essayent de dénigrer et de discréditer le mouvement et ses partisans”, a annoncé le mouvement dans une déclaration publiée à l’issue de la réunion de son bureau politique.

Tahya Tounes appelle, dans ce sens, toutes les parties à se rassembler et à faire preuve d’unité nationale, les exhortant à axer tous les efforts pour lutter contre la pandémie du coronavirus et à réfléchir aux moyens et aux voies pouvant aider le pays à surmonter cette crise.

La réunion du bureau politique s’est tenue à distance et a été présidée par Youssef Chahed, président du parti.

Par ailleurs, Tahya Tounes s’est félicité des mesures mises en place en Tunisie et destinées à endiguer la propagation du Covid-19, louant, à cette occasion, les efforts déployés par toutes les structures de l’État.