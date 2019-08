Tahya Tounes “étonné” de se voir impliqué ainsi que Youssef Chahed dans l’affaire Nabil Karoui

Le parti Tahya Tounes s’est dit “étonné” de se voir impliqué, ainsi que son candidat à l’élection présidentielle (Youssef Chahed), “dans une affaire qui ne peut en aucune manière le concerner”, dénonçant le fait d’instrumentaliser l’affaire Nabil Karoui arrêté, vendredi, pour mener des campagnes de diffamation contre le mouvement et son président.

Nabil Karoui, propriétaire de Nessma TV, président du parti “Au Cœur de la Tunisie” et candidat à l’élection présidentielle anticipée prévue le 15 septembre prochain, a été arrêté, hier en exécution du mandat de dépôt délivré à son encontre par une des chambres de la Cour d’appel de Tunis.

La chambre de mises en accusation en charge de la corruption financière près de la Cour, s’était réunie vendredi soir pour l’examen de la plainte déposée par l’organisation I Watch contre les deux frères Karoui et décidé de délivrer deux mandats de dépôt à leur contre.

” I Watch ” avait déposé une plainte le 2 septembre 2016 auprès du Pôle judiciaire, économique et financier contre les deux frères Karoui pour suspicion de blanchiment d’argent par l’intermédiaire des sociétés qu’ils détiennent au Maroc, en Algérie et au Luxembourg. Le procureur de la République près le Pôle judiciaire avait ouvert une enquête à la suite de cette plainte et décidé d’adresser plusieurs chefs d’accusation à Nabil Karoui et Ghazi Karoui dont celui de blanchiment d’argent. Le juge d’instruction en charge de l’affaire avait décidé le 8 juillet dernier des mesures préventives à l’encontre des deux frères Karoui dont l’interdiction de voyage et le gel des avoirs.

Dans une déclaration rendue publique, samedi, Tahya Tounes a dénoncé les campagnes médiatiques mettant en doute l’intégrité et l’indépendance de la justice et les tentatives de le soumettre à un chantage et d’influencer ses décisions, affirmant son attachement au principe de l’égalité devant la loi sans exclusion.

Rappelons que le ministère de la Justice a ordonné à l’inspection générale au sein du département d’enquêter sur les circonstances de l’émission de deux mandats de dépôt à l’encontre de Nabil et Ghazi Karoui et de s’assurer de la légalité des procédures empruntées.