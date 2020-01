Tahya Tounes ne votera pas la confiance au gouvernement Jemli

Le groupe parlementaire de Tahya Tounes a assuré qu’il ne votera pas la confiance au gouvernement d’Habib Jemli, appelant toutes les parties concernées à assumer leur responsabilité.

” L’indépendance et l’efficacité de la nouvelle équipe gouvernementale sont mises en doute face aux défis que connait le pays “, a averti samedi le mouvement dans un communiqué.

Pour l’instance politique de Tahya Tounes, la composition de ce gouvernement ne semble pas convaincre dans la mesure où les critères d’indépendance et de compétence, énoncés par le chef du gouvernement désigné n’ont pas été respectés.

” L’indépendance des ministres proposés est mise en doute, alors que la compétence de certains est inexistante “, s’est indigné le parti.

Jemli avait annoncé, jeudi dernier, la composition de son gouvernement qui compte 28 ministres et 14 secrétaires d’Etat, dont la majorité n’est pas connue du grand public.

Par ailleurs, Tayha Tounes a indiqué que la mise en place de ce nouveau gouvernement est contraire aux recommandations avancées par le parti, lors de son conseil national en date du 22 décembre 2019. Ce Conseil avait plaidé pour la formation d’un gouvernement d’intérêt national, fondé sur un véritable partenariat politique, lit-on dans le même communiqué.

Sur un autre plan, le mouvement Tahya Tounes a mis en garde contre les conséquences pouvant découler des développements en Libye et de l’impact de la crise libyenne sur la Tunisie, se disant contre toute ingérence étrangère en dans ce pays voisin.

Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) avait décidé la tenue d’une séance plénière, le 10 janvier courant, consacrée au vote de confiance pour les nouveaux membres du gouvernement proposés par Habib Jemli, chef du gouvernement désigné.

Selon Nesrine Laâmari , porte-parole de l’ARP, cette date est choisie par les groupes parlementaires d’Ennahdha et de Qalb tounes. Le bloc démocrate et le groupe du parti destourien libre (PDL) avaient proposé la date du 7 janvier.

Le président de la République Kais Saied avait remis jeudi dernier, au palais de Carthage, au président de l’ARP, Rached Ghannouchi, un message contenant la liste des membres du nouveau gouvernement proposés au vote de confiance du parlement.