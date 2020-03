Tahya Tounès plaide pour la mise en œuvre de l’article 70 de la Constitution

Tahya Tounès a appelé à l’application de l’article 70 de la Constitution qui permet au parlement de déléguer au chef du gouvernement, pour une période déterminée, la prérogative de promulguer des décrets-lois, au regard du contexte sanitaire crucial et exceptionnel que vit le pays, en lien avec la lutte contre la pandémie du Covid-19.

Le parti, qui est membre de la coalition gouvernementale, souligne, dans une déclaration publiée mardi, que les domaines d’application de cet article concernent, exclusivement, l’état de guerre. Une guerre que mène, actuellement, la Tunisie contre le virus.

Selon l’article 70 ” l’Assemblée des représentants du peuple peut, au trois-cinquième de ses membres, habiliter par une loi, le Chef du Gouvernement, pour une période ne dépassant pas deux mois et, en vue d’un objectif déterminé, à prendre des décrets-lois, dans le domaine relevant de la loi. A l’expiration de cette période, ces décrets-lois sont soumis à l’approbation de l’Assemblée “.

A noter que le chef du gouvernement Elyès Fakhfakh a appelé à l’application de l’article 70 pour permettre de hâter les mesures nécessaires à la gestion de la crise.

Tahya Tounès exhorte tous les acteurs politiques, groupes parlementaires à soutenir cette initiative dans le but de garantir au pouvoir exécutif les meilleures conditions pour lui permettre de gérer au mieux la crise sanitaire. Le parti exprime, cependant son attachement, à ce que le parlement continue à assurer son rôle dans ce contexte délicat et à soutenir les efforts du gouvernement dans ce domaine.

Tahya Tounès appelle toutes les parties politiques et les forces vives de la société tunisienne à faire front et à soutenir les efforts de l’Etat dans sa lutte contre ce péril qui menace la santé et la sécurité des Tunisiens.

Le parti appelle aussi les citoyens à l’importance de se conformer aux consignes du confinement total et à respecter les mesures d’hygiène recommandées pour lutter contre la propagation de la pandémie.