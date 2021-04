Taïwan: au moins 41 morts dans le déraillement d’un train

41 personnes sont mortes dans le déraillement d’un train bondé à l’intérieur d’un tunnel à l’est de Taïwan ce vendredi, et les secours s’activent à sauver les passagers pris au piège.

- Publicité-

« 41 personnes sont décédées, deux sont toujours coincées dans des wagons et 66 ont été transportées à l’hôpital », a déclaré l’Agence nationale de lutte contre les incendies dans son dernier bilan.

Selon la police, l’accident aurait été causé par un engin de chantier qui, après avoir glissé d’un talus, a heurté le train qui s’apprêtait à entrer dans le tunnel.

« Il y avait un engin de chantier qui n’avait pas été garé correctement et a glissé jusqu’à la voie ferrée », a déclaré aux journalistes Tsai Ding-hsien, responsable de la police du comté de Hualien. « C’est notre première conclusion et nous tentons de clarifier la cause de l’incident », a-t-il ajouté.