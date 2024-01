Taïwan: La Chine assure aux États-Unis qu’elle ne fera « jamais » de « compromis »

De hauts responsables militaires chinois ont affirmé à leurs homologues américains que la Chine ne fera « jamais le moindre compromis » sur Taïwan et exhorté les États-Unis à « cesser d’armer » l’île, a indiqué mercredi 10 janvier Pékin.

Ces propos ont été tenus lors de discussions militaires organisées lundi et mardi au ministère américain de la Défense à Washington, quelques jours avant une cruciale élection présidentielle à Taïwan, organisée samedi.

L’île, que la Chine entend reprendre, si nécessaire par la force, est au cœur des tensions sino-américaines, les États-Unis étant le principal fournisseur d’armes des autorités taïwanaises.

« Sur la question de Taïwan, la Chine ne fera jamais le moindre compromis ou concession », a indiqué la délégation militaire chinoise lors de ces entretiens bilatéraux, selon un communiqué du ministère chinois de la Défense.

« Elle exige des États-Unis qu’ils respectent le principe d’une seule Chine, qu’ils respectent leur promesse de façon concrète en cessant d’armer Taïwan et en s’opposant à toute indépendance de Taïwan », a-t-il souligné.

Si les États-Unis reconnaissent la République populaire de Chine comme le seul gouvernement chinois légitime, ils sont également le principal soutien militaire des autorités de l’île (officiellement « la République de Chine »), ce qui indispose Pékin.

La Chine estime que Taïwan est l’une de ses provinces, qu’elle n’a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949.

