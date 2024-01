Taïwan : William Lai donné   en tête de l’élection présidentielle

William Lai, favorable à l’indépendance, est largement en tête des premiers résultats partiels, avec 41,6% de voix, devant son principal opposant Hou Yu-Ih.

Trois heures après la fermeture des bureaux de vote, les premiers résultats donnent ainsi la victoire au candidat William Lai, du Parti démocrate progressiste (DPP). Sur les résultats partiels officiels portant sur plus de 60% des bureaux de vote, il est crédité de 41,6% des voix.

Son principal opposant, Hou Yu-ih, du Kuomintang, est crédité de 33,2% des votes : avant même l’annonce des résultats définitifs, il a concédé sa défaite. « Je respecte la décision finale du peuple taïwanais et je félicite Lai Ching-te et Hsiao Bi-Kim pour leur élection, en espérant qu’ils ne decevront pas les attentes du peuple taïwanais », a-t-il déclaré.

Vice-président sortant, William Lai, 64 ans, représente un parti qui clame que l’île est de facto indépendante. Pékin, qui revendique son autorité sur l’île, avait qualifié ce candidat de « grave danger ». Toute la semaine, la capitale chinoise a accentué la pression sur Taïwan, appelant les électeurs à « faire le bon choix » et prévenant qu’elle « écraserait » toute velléité « d’indépendance ».

