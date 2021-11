Taïwan : Xi prévient Biden de « ne pas jouer avec le feu »

Joe Biden et Xi Jinping se sont longuement parlé dans la nuit de lundi à mardi sans rien régler de leurs contentieux, surtout concernant Taïwan, le président chinois exhortant son homologue américain à ne pas « jouer avec le feu » sur cette question. Le président américain a averti son homologue chinois que les États-Unis « s’opposent fermement » à toute tentative « unilatérale de changer le statu quo ou de porter atteinte à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taïwan », selon un texte publié par la Maison-Blanche à l’issue de la rencontre virtuelle, qui a duré environ trois heures et demie.

Xi Jinping a lui averti les États-Unis de « ne pas jouer avec le feu » à propos de l’île, que la Chine voit comme une province rebelle devant réintégrer son giron. « Les autorités taïwanaises ont tenté à plusieurs reprises de s’appuyer sur les États-Unis pour l’indépendance et certains aux États-Unis tentent d’utiliser Taïwan pour contrôler la Chine », a fait remarquer le dirigeant chinois. « C’est une tendance très dangereuse qui revient à jouer avec le feu », a-t-il dit, selon des propos rapportés par le ministère chinois des Affaires étrangères. Joe Biden a aussi exprimé ses « préoccupations à propos des pratiques (de la Chine) au Xinjiang, au Tibet et à Hongkong, et des droits humains en général ».