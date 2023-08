Tajani exhorte l’UE à œuvrer  pour la stabilité de la Tunisie

Le vice-Premier ministre italien et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Antonio Tajani, a exhorté jeudi l’Union européenne à investir en Tunisie pour sa stabilité et à endiguer les flux migratoires illégaux, rapporte l’agence de presse italienne Nova.

« L’UE doit travailler pour la stabilité de la Tunisie, en investissant dans le pays et en mettant en œuvre le protocole d’accord pour arrêter l’immigration illégale », a déclaré Tajani à son arrivée à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE à Tolède.

« Je pense qu’il est important de travailler avec la Tunisie et pour l’Italie, le protocole d’accord était une bonne option pour l’UE. La rencontre entre Saïed et von der Leyen, Rutte et Meloni a été très positive. « Nous devons travailler pour la stabilité du pays et investir plus d’argent pour mettre en œuvre l’accord et arrêter l’immigration illégale. »

« Il est clair que nous soutenons également l’accord entre la Tunisie et la Libye pour aider les migrants à traverser le désert. Nous devons protéger la vie de ces personnes, mais en même temps être très forts dans la lutte contre la criminalité »,a-t-il ajouté.

« Nous avons proposé de fournir aux autorités tunisiennes de nouveaux patrouilleurs italiens pour arrêter les crimes, car les organisations de traite des êtres humains sont les mêmes que celles qui transportent de la drogue et des armes, je pense qu’il est très important de mettre en œuvre l’accord entre l’UE et la Tunisie, mais aussi d’avoir plus de flexibilité de la part du FMI pour stabiliser l’économie du pays », a-t-il conclu.