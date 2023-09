Tajani se félicite de la baisse des flux migratoire à partir de la Tunisie

Le ministre italien des Affaires étrangères et vice-président du Conseil des ministres, Antonio Tajani, a relevé, vendredi, les réactions positives de la part de l’Organisation des Nations-Unies vis-à-vis de la question migratoire.

«Nous avons reçu plein de messages positifs, notamment des pays de départ, ceux qui souhaitent coopérer pour des mesures de lutte contre la traite des personnes ».

«Nous avons, effectivement, obtenu les premiers résultats rassurants et nous devons être sérieux et fermes», a-t-il souligné, cité par l’agence de presse Nova.

Il a, en outre, affirmé que le nombre de migrants qui arrivent en Italie, en provenance de Tunisie et de Libye, est en baisse.

Il est à rappeler que la Commission européenne a annoncé, vendredi, une aide de 127 millions d’euros à la Tunisie, consacrée fondamentalement à la migration, en appui au mémorandum d’entente, signé récemment entre les deux parties.

