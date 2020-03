Tamerza: Pénurie de denrées alimentaires dans certaines zones

Plusieurs localités rurales dans la délégation de Tamerza (gouvernorat de Tozeur) souffrent du manque de produits alimentaires de base, déclare, à l’agence TAP, un habitant de la localité d’El Frid, Abdallah Tababi, soulignant que des produits comme la farine, le sucre ou le pain sont en rupture de stock après l’interruption de l’approvisionnement des commerces de détail.

Selon la même source, les habitants de cette localité avaient l’habitude de s’approvisionner de Redeyef (gouvernorat de Gafsa) ou de la ville de Tamerza mais face à l’absence de moyens de transport pendant cette période, ils n’arrivent plus à se procurer les denrées alimentaires de base comme le lait.

Dans ce contexte, le directeur régional du commerce, Kamel Rezgui indique que son département a pris une série de mesures mardi relatives à la régulation de l’approvisionnement et la rationalisation de la consommation.

Selon la même source, les stocks de produits aliments de base dans la région de Tozeur sont comme suit (jusqu’à mardi 17 mars 2020) : 117,8 tonnes de sucre, 4 tonnes de thé vert, 4,8 tonnes de riz, 15960 litres de lait stérilisé, 89,732 tonnes de pâte alimentaire, 5,98 tonnes de farine, 16,43 tonnes de couscous et 11028 litres d’huile végétale.