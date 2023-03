Taoufik Charfeddine déclare avoir «présenté sa démission au président de la République qui l’a acceptée»

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, a déclaré, vendredi soir, avoir présenté sa démission au président de la République qui l’a acceptée.

« Je remercie le président de la République et lui adresse tous mes sentiments de respect et de considération pour la confiance qu’il a placée en moi et pour la compréhension dont il a fait preuve à l’égard de ma situation en acceptant ma démission », a-t-il dit.

« Le sens de responsabilité m’a conduit au ministère de l’Intérieur (…) et le devoir d’un père m’appelle, aujourd’hui, pour une nouvelle mission ».

Taoufik Charfeddine a tenu à remercier tout le personnel du ministère de l’Intérieur, hommes et femmes, louant leur patriotisme, loyauté, sincérité, abnégation et professionnalisme.

Il a exprimé sa fierté d’avoir appartenu à cette institution.

Le ministre s’est exprimé, vendredi soir, dans une déclaration accordée à la presse, à l’occasion de la cérémonie de sortie de la 73 e promotion de l’Ecole de la Garde nationale de Bir Bouregba.