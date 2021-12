Taoufik Charfeddine souligne l’importance de la digitalisation des services relevant du ministère de l’Intérieur

Le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine a souligné, samedi, à l’Ecole nationale de formation des cadres de la police et de la sûreté nationale à Salambo, la nécessité d’améliorer les services des bureaux des relations avec le citoyen et les bureaux des étrangers dans le sens de leur digitalisation.

Le but étant, selon lui, de garantir l’efficacité de ces services qui constituent l’un des piliers de la politique de sécurité ciblant le citoyen.

Présidant ce samedi la clôture des journées d’études sur les bureaux des relations avec le citoyen et les bureaux des étrangers, le ministre de l’Intérieur a mis l’accent sur la nécessité d’améliorer la qualité des prestations de services de manière permettant aux citoyens de vaquer à leurs affaires dans les meilleures conditions et les délais appropriés.

Il a insisté sur la nécessité d’œuvrer à la concrétisation des recommandations issues de la rencontre concernant notamment la décentralisation de l’obtention de certains documents administratifs comme les titres de séjour et les passeports, l’adoption des applications mobiles de prise de rendez-vous et la simplification et l’allègement des procédures en faveur des étudiants étrangers.