La société CAP, filiale du « AllianceOne Group » dirigé par Tarek Cherif s’installe en Côte d’Ivoire. L’information, rapportée par notre confrère l’Economiste Maghrébin, précise que Cap a réussi à exporter ses produits, notamment les marques ExtraColor et Jolycolor, dans plus de 40 pays d’Afrique et du Moyen-Orient. Et ce avec des transactions dépassant 150 millions de dinars.

