Tarak Cherif signe traité de coopération à Abidjan

Un protocole d’accord de coopération a été signé ce matin entre la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie Conect et la chambre de Commerce et D’industrie de Côte d’Ivoire au siège du ministère des affaires étrangères à Abidjan. Ce protocole d’accord engage les deux parties à soutenir et organiser des rencontres d’affaires et mener des entretiens « match-making », ou encore à mettre en contact des acteurs économique avec des partenaires intéressants dans les deux pays Les deux parties s’engagent aussi à se porter assistance pour les recherches relatives au commerce et à l’investissement. Cette signature a clôturé les travaux de la mâtiné d’un forum économique qui a réuni une centaine d’hommes et de femmes d’affaires tunisiens et ivoiriens

- Publicité-