Tarek Chabet de Re/Max, contrarié par le Covid

RE/MAX une franchise immobilière implanté dans plus de 110 pays, introduite en Tunisie par Tarak Thabet, prévoyait « un événement festif associé prévu les 26 et 27 juin 2021 au gouvernorat de Nabeul. Contrarié par le Coronavirus, l’évènement a été ajourné par précaution sanitaire et conformément aux directives des autorités publiques.

Pour sa 7ème convention, la franchise (encore une) avait prévu de présenter dans son programme, une série de projets et d’annonces stratégiques liées à sa croissance sur le marché tunisien tout en récompensant les meilleures performances de son réseau pour la qualité de leurs services clients.