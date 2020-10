Tarek Haddad, l’homme qui défie l’Etat et lui pose problème , Le déficit de la balance alimentaire plombé par les importations céréalières

Ben Alaya : 18% des personnes décédées du coronavirus âgées de plus de 75 ans « 18% des personnes décédées du coronavirus en Tunisie étaient âgées de plus de 75 ans et 6% étaient âgées entre 65 et 75 ans », a indiqué mercredi Nissaf Ben Alaya, […]

Sfax-covid19: 3 nouveaux décès et 81 nouvelles contaminations Le gouvernement de Sfax a enregistré 3 nouveaux décès par le coronavirus, ce qui porte le nombre total des décès à 41 cas. Dans son dernier bilan publié, mercredi, la […]