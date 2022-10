Tarek Hdiji temporairement à la tête de la Sotetel

La Société Tunisienne d’Entreprises de Télécommunications « Sotetel » a annoncé que le Conseil d’Administration s’est réuni le 28 septembre 2022 et a décidé de désigner Tarek Hdiji, membre du Conseil d’Administration, en qualité d’administrateur délégué pour assurer l’administration et la gestion courante de la société conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et aux statuts de la société, pour une période n’excédant pas trois mois, et ce, à compter du 1 er octobre 2022 jusqu’à la nomination d’un nouveau Directeur Général.

Le nouveau DG temporaire est un cadre de Tunisie Télécom, dont la Sotetel est filiale où il était aussi Ingénieur BackBone IP/MPLS. Il remplace Habib Bouatay parti à la retraite qui avait fait du bon travail. Hdiji reprend en main une entreprise qui plie sous les dettes de sa maison-mère, et qui avait terminé le 1er semestre 2022 avec le petit résultat de 627,5 mille DT après un exercice 2021 terminé avec un déficit de 254,8 mille DT.