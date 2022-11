Tataouine: 207 infractions économiques relevées au mois d’octobre

Les brigades de contrôle économique relevant de la direction régionale de commerce à Tataouine ont effectué 1425 visites d’inspection au cours du mois d’octobre 2022, a fait savoir à l’agence TAP, le directeur régional de commerce, Salah Azouz.

Lors de ces visites, 207 infractions économiques ont été relevées, a-t-il souligné, précisant que les irrégularités constatées concernent notamment le stockage illégal de marchandises et les pratiques spéculatives.

Les visites de contrôle ont essentiellement concerné les commerçants de produits alimentaires, de volailles et des fruits et légumes, a fait savoir la même source, notant que la région connait une pénurie de certains denrées dont le sucre, l’huile et le lait, en raison de la faiblesse de l’approvisionnement.