Tataouine : Affectation d’un terrain domanial pour la construction d’un hôpital régional

Le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières, a présidé aujourd’hui, jeudi, une séance de travail au siège du ministère en présence de Monsieur Hafedh Al-Fitouri, gouverneur de Tataouine, ainsi que des représentants des ministères de la Santé, de la Culture, des cadres administratifs centraux et régionaux du ministère chargés d’examiner la proposition du gouverneur d’exploiter une partie du terrain domanial initialement affecté au ministère de la Culture pour la réalisation d’un complexe culturel, d’un institut de musique et d’un théâtre en plein air dans le gouvernorat de Tataouine, dans le but de construire un hôpital régional dans le cadre de la coopération internationale. Le ministre a souligné que le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières travaille en coordination avec divers ministères pour une utilisation optimale des biens immobiliers et s’efforce de concilier toutes les demandes et de coordonner entre les différents ministères pour répondre aux besoins de toutes les entités publiques, contribuant ainsi à la réalisation de l’aspect global du développement.

Dans ce contexte, il a été convenu que le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières prendrait en charge, au plus tard la semaine prochaine,

l’affectation de la partie qui sera déterminée par les ministères de la Santé et de la Culture en faveur du projet de l’hôpital régional et la modification de

l’affectation précédemment attribuée au ministère de la Culture pour la réalisation de son projet culturel.

Le ministre a également souligné l’importance de respecter les délais de réalisation des projets pour lesquels des biens immobiliers domaniaux sont alloués et d’oeuvrer à les réduire.

- Publicité-