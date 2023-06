Tataouine : Appel à une grève de la société de l’environnement et de jardinage le 20 juin

Le bureau exécutif de l’Union Régionale du Travail (URT) à Tataouine a appelé, au terme d’une réunion extraordinaire tenue, samedi, ses adhérents au sein de la société de l’environnement, de plantation et de jardinage à observer une grève, mardi, 20 juin courant.

Dans un avis de grève dont l’Agence TAP a reçu une copie, cette décision intervient » au regard de la situation difficile qui prévaut dans l’entreprise, en raison de la politique d’atermoiement dans le versement des salaires et la non-application des accords antérieurs « .

L’URT à Tataouine avait invité les cadres syndicaux de l’entreprise, à une réunion, samedi matin, afin d’étudier les préoccupations du secteur et travailler à l’élaboration de nouveaux concepts pour assurer la pérennité de l’entreprise.

