Tataouine: Baisse de 46% des investissements agricoles

Les investissements agricoles ont baissé de 46% dans le gouvernorat de Tataouine durant l’année 2022 par rapport à l’année précédente et ceci à cause du retard enregistré dans l’attribution des crédits alloués aux dossiers acceptés dont les subventions prêtes à décaisser s’élèvent à un million 144 mille dinars.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le directeur régional de l’Agence de promotion des investissements agricoles, à Tataouine, Moncef Bouchnak a fait savoir que l’agence a enregistré 35 opérations d’investissement estimées à un million 696 mille dinars dans les secteurs de la plantation des oliviers, l’installation des appareils d’irrigation ainsi que d’autres services agricoles.

Selon la même source, les investissements agricoles durant l’année 2022 concernent le secteur des arbres fruitiers (48%), la plantation des oliviers (33%), l’élevage (15%) et le secteur des légumes (4%).

