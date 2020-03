Tataouine-Covid19 : Rapatriement de 52 Tunisiens de Libye

Cinquante-deux Tunisiens ont été rapatriés, samedi, de Libye via le point de passage frontalier Dehiba-Wazen (gouvernorat de Tataouine).

Ces personnes sont bloquées depuis quelques jours suite à la fermeture des frontières entre la Tunisie et la Libye conformément aux mesures de prévention contre le coronavirus, a souligné Rached Haddad, délégué de Dehiba.

“Aucun des passagers ne présente les symptômes du covid19”, a-t-il souligné, affirmant qu’ils se sont engagés à se soumettre à l’auto-isolement pendant 14 jours.

Des moyens de transport ont été mis à leur disposition pour les conduire jusqu’à leurs lieux de résidence dont 11 habitent à Médenine et Tataouine, a ajouté la même source au correspondant de TAP.

Selon la même source, 20 autres Tunisiens devront rentrer demain dimanche par le poste frontière de Dehiba, ce qui porte à 130 le nombre des Tunisiens rapatriés via ce point de passage après la fermeture des frontières entre les deux pays.