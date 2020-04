Tataouine-Covid19 : Taux de contamination supérieur à la moyenne nationale

Le taux de contamination au Covid-19 dans les régions de Tataouine, Kébili et Médenine est supérieur à la moyenne nationale qui est de 7 pour 100 mille, indique le ministre de la Santé Abdellatif Mekki, dimanche après-midi, lors de sa visite à Tataouine.

Sa tournée qui a commencé, dimanche matin, à Médenine, s’inscrit dans le cadre du renforcement du plan de dépistage mis en place. Des membres de la commission scientifique ont fait le déplacement, à cet effet, indique le ministre, en s’adressant au personnel médical et paramédical de l’hôpital régional de Tataouine. Un laboratoire mobile sera mis en place, par la même occasion, afin d’effectuer des analyses rapides et circonscrire les foyers de contamination.

Une partie des équipements acheminés, récemment, de Chine seront distribués, à Tataouine, pour garantir autant que possible des moyens de prévention pour tous, souligne Mekki.

Jusqu’au 11 avril, le ministère de la Santé fait état de 19 cas de contamination détectés à Tataouine, 40 à Kébili et 63 à Médenine, sur un total national de 685 cas.