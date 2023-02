Tataouine : Des artisans prennent part aux journées du patrimoine à Ghadamès en Libye

Des artisans tunisiens participent aux journées du patrimoine à Ghadamès en Libye qui se tiennent du 1er au 3 février 2023.

Les participants tunisiens, originaires de Tataouine et d’autres gouvernorats, exposent des produits et articles artisanaux fabriqués à la main à partir d’huiles et fibres végétales, de céramique, de babouches (chaussures traditionnelles) et de cuir provenant de peau d’animaux.

Pour rappel, L’UNESCO a inscrit l’ancienne ville de Ghadamès sur la liste du patrimoine mondial depuis 1986.

