Tataouine : Des jeunes d’El-Kamour occupent le siège du gouvernorat et réclament le départ du gouverneur

Des jeunes d’El Kamour ont entamé, jeudi, un sit-in ouvert au siège du gouvernorat de Tataouine revendiquant le départ du gouverneur.

Les protestataires estiment que le gouverneur de Tataouine Adel Oudrghi est à l’origine de l’échec de la mise en œuvre de l’accord d’El-Kamour, trouvé entre les manifestants et le gouvernement en juin 2017.

Ils avaient organisé, dans la matinée, un mouvement de protestation à la place du peuple au centre-ville de Tataouine, avant de se diriger au siège du gouvernorat où ils l’ont occupé pour entamer leur sit-in.

Les sitinneurs réclament l’application de toutes les clauses de l’accord d’El Kamour dont en particulier l’engagement tenu depuis 2017 par le gouvernement portant consécration de 80 millions de dinars pour aider les jeunes en chômage dans la région à trouver un emploi.

Ils regrettent également la poursuite de la politique de marginalisation et la hausse du taux de chômage au gouvernorat de Tataouine.

Rappelons que parmi les clauses de l’accord d’El Kamou conclu le 16 juin 2017, avec la médiation de l’UGTT, figurent :

– La levée du sit-in et la réouverture de la route d’El Kamour;

-L’Affectation de 1500 personnes au sein des compagnies pétrolières, soit 100 en juillet, 150 en septembre, 200 en octobre, 400 en novembre et 150 en décembre 2017;

-L’Adoption de la subvention de recherche de travail de 500 DT à la disposition des recrutés des compagnies pétrolières à partir de septembre prochain, en attendant qu’ils occupent leurs postes. Cette bourse sera accordée sur le Fonds de développement ayant pour budget 80 millions de dinars;

-L’Intégration des 370 travailleurs de la Société Tunisienne de l’Environnement (STE) à la fin de leur CDD;

-Le Recrutement de 1500 personnes au sein de la STE en juin 2017, 1000 en janvier 2018 et 500 en janvier 2019.