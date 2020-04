Tataouine : Des ouvriers dans le Sahara revendiquent le versement de leurs salaires

Des ouvriers travaillant dans les prestations des services de restauration dans les chantiers “Arich” et “Makhrouga” relevant de la compagnie d’exploitation pétrolière SODEPS qui exerce son activité au Sahara de Tataouine, ont observé mercredi un sit-in de deux heures (de 11h à 13h).

Ils réclament le versement des salaires du mois de mars dernier et menacent d’organiser un deuxième sit-in en cas de non satisfaction de leur revendication, a indiqué une source syndicale au correspondant de la TAP.

Selon la même source, ce mouvement de protestation est tenu en réponse à l’appel lancé par l’Union régionale du travail à Tataouine qui avait demandé, dans un communiqué, à Petroserv-Catering, société de sous-traitance spécialisée dans les prestations des services de restauration au profit des compagnies pétrolières dans le Sahara de Tataouine, de verser les salaires au titre du mois de mars 2020 à tous les ouvriers sans exception et ce conformément à un précédent accord avec la partie syndicale, d’améliorer les conditions d’hébergement de ces ouvriers et leur fournir les moyens de protection contre le covid19.