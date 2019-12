Tataouine : Des protestataires entament une grève de la faim

Des protestataires qui observent un sit-in au siège du gouvernorat de Tataouine, pour leur deuxième semaine consécutive, ont entamé, samedi soir, une grève sauvage de la faim. Cette escalade survient, selon eux, en “l’absence de réaction” vis-à-vis de leurs revendications relatives à l’application de l’accord signé, le 16 juin 2017, entre le gouvernement et les protestataires d’El Kamour.

Cet accord stipule, notamment, l’allocation de 80 millions de dinars pour un fonds de développement et d’investissement dédié au gouvernorat de Tataouine, le recrutement de 1500 chômeurs au sein des sociétés pétrolières et de 500 autres à la société de l’environnement, la poursuite de l’enquête sur la mort d’Anouar Sakrafi, le 22 mai 2017 (il avait été percuté par une estafette des forces de l’ordre, lors des manifestations), le limogeage du gouverneur de Tataouine et l’ouverture de dossiers de corruption dans la région.

Le 23 décembre 2019, le gouverneur Adel Ouerghi a rencontré plusieurs protestataires d’El Kamour, en présence de députés et de représentants d’organisations professionnelles et de la société civile. Il a été convenu, suite à cette réunion, de créer une commission composée de députés, d’experts et de représentants de société civile, outre les protestataires, pour faire le suivi de la réalisation de l’accord d’El Kamour et soumettre un rapport au prochain gouvernement.