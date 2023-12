Tataouine : Forum national de l’économie numérique

Le Forum national de l’économie numérique se tient du 27 au 31 décembre courant à Tataouine, à l’initiative du commissariat régional de la jeunesse et du sport, avec la participation de plus 45 jeunes venus des différentes régions du pays.

Cette rencontre aspire en premier lieu, à la diffusion de la culture de l’économie numérique auprès des jeunes et des dirigeants des institutions de jeunesse.

Il s’agit également à travailler à la création de groupes de jeunes dans le domaine de l’économie numérique et à faciliter l’échange d’expériences dans cette filière en vue d’assurer sa valorisation dans l’investissement et l’emploi, ont indiqué les organisateurs de l’événement à l’Agence TAP.

Au programme de ce forum, plusieurs ateliers, dont un atelier de marketing électronique, un atelier d’intelligence artificielle et un troisième atelier de création de contenu. Ces activités déboucheront au final, sur un module intégral de création d’un site web qui servira de plateforme d’exposition des initiatives numériques émanant des jeunes.

A cet égard, sera créée une base de données numérique à destination des jeunes porteurs de projets économiques et de technologie numérique, pour en assurer la promotion, la coopération et le partenariat entre les structures de financement des projets numériques et les jeunes entrepreneurs dans le domaine.

