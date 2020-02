Tataouine: Le travail reprend dans les 2 usines de plâtre

Les deux usines de plâtre ont repris, samedi, leur activité dans la localité de Oued El Ghar relevant de la délégation Tataouine-nord après un arrêt de plus d’une semaine à cause des protestations des habitants du village pour réclamer du travail et la baisse de la pollution.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le délégué de Tataouine-Nord, Mouldi Turki indique qu’un accord a été trouvé vendredi soir entre les habitants et les propriétaires des deux usines.

L’accord stipule le respect de l’environnement, l’emploi de 10 ouvriers dans chaque usine, le doublement de la prime de responsabilité sociale de 5 à 10 mille dinars/mois et la régularisation de la situation foncière des carrières, sujet de conflit avec les habitants.