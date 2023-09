Tataouine: Les employés de la société de l’environnement veulent leurs salaires

Des employés de la société de l’environnement, de plantation et de jardinage à Tataouine, dont les salaires des mois de juillet et août 2023 n’ont pas été versés, ont repris leur mouvement de protestation, vendredi, devant le siège du gouvernorat.

Les manifestants avait organisé simultanément un rassemblement, jeudi, devant les sièges des délégations de Béni Mhira et Remada.

Les membres des syndicats de base de la société poursuivent, depuis le mois d’août, un sit-in ouvert pour revendiquer la mise en œuvre de l’accord conclu avec le gouvernement, le 5 novembre 2020.

» Tout nouvel accord qui ne prend en compte les intérêts des 2300 salariés de l’entreprise et ne sera pas validé par la partie sociale sera rejeté, a indiqué à l’Agence TAP, le secrétaire général du syndicat de base de la société, Mbarek Sayari.

