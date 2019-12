Tataouine: Les forces armées, prêtes à faire face à toute intrusion, à partir des frontières tuniso-libyennes

Une source sécuritaire responsable, dans le gouvernorat de Tataouine a affirmé, dimanche, à l’agence TAP, que les différentes forces armées stationnées le long des frontières entre la Tunisie et la Libye, sont fin prêtes et font preuve de vigilance, pour prévenir toute intrusion possible, en raison des combats en cours en Libye ainsi que pour assurer le bon déroulement des fêtes de fin d’année.

Dans une déclaration au correspondant de l’agence, dans la région, ce responsable a indiqué qu’une famille libyenne composée de 12 membres, a franchi illégalement, la semaine dernière, les frontières pour fuir le conflit armé qui se déroule dans la capitale, Tripoli.

Cette famille est arrivée dans le gouvernorat de Tataouine, où elle a été arrêtée, par les forces de sécurité intérieure. Après l’achèvement des procédures juridiques, cette famille a été hébergée dans un logement privé, dans la ville de Tataouine.

La même source a, aussi, assuré que la situation est normale dans la région, faisant savoir que les entrées de citoyens libyens, aux frontières, n’ont pas augmenté ces derniers jours.

Elle a, enfin, avancé que les différentes parties concernées sont prêtes à tous les scénarios, en cas d’afflux de citoyens libyens, vers notre pays.