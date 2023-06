Tataouine : Les mécanismes de financement des PME au centre d’une séance de travail

Une séance de travail consacrée aux mécanismes de financement des PME au profit des entrepreneurs de la région a été tenue, mercredi, au siège du gouvernorat de Tataouine, en ordre du jour des travaux du comité régional d’investissement.

Au cours de cette séance, les participants ont pris connaissance du programme de financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire, auquel le gouvernement a alloué 30 millions de dinars, outre l’annonce du financement de deux groupements de la région à hauteur de 150 mille dinars.

Ils ont également été informés du programme de financement des entreprises privées, axé sur une plate-forme électronique pour la réception des demandes de financement, disposant de 20 millions de dinars de fonds.

Le troisième mécanisme consiste au programme de financement des projets lancés par les catégories vulnérables et à revenu limité, auquel un budget de 10 millions de dinars a été consacré.

Les participants à cette session ont cependant déploré les obstacles procéduraux et juridiques auxquels ils se retrouvent confrontés pour l’obtention de ces crédits, à appelant à l’accélération des procédures,

nonobstant l’issue des dossiers soumis à l’examen.

