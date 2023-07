L‘UGTT dénonce la suspension du Projet de Gaz du Sud à Gourdhab de Tataouine

L’Union Régionale du Travail (URT) à Tataouine, a affirmé, dans un communiqué publié vendredi, » son soutien inconditionnel à tous les mouvements de protestation observés par ses affiliés dans le Projet de Gaz du Sud a Gourdhab (Gouvernorat de Tataouine), dans le but de défendre leurs droits légitimes « .

L’URT a encore dénoncé ce qu’elle a considéré comme étant un » dénis de responsabilité » de la part de l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières (ETAP), vis-à-vis de la région, » concernant le projet et le reste des projets bloqués consignés dans des procès-verbaux antérieurs « .

Elle a mis en garde contre » l’exacerbation de la tension sociale dans la région face à la poursuite de la politique d’atermoiement « , appelant toutes les parties intervenantes à se mobiliser pour trouver des solutions « .

Pour rappel, le chantier des travaux du Projet de Gaz du Sud à Gourdhab est à l’arrêt depuis plus de neuf mois, en raison du désistement de l’EPPM, l’entreprise chargée de la mise en œuvre du projet avec le partenaire chinois JEREH.

L’URT a affirmé que les efforts fournis à travers nombreuses sessions pour redonner vie au projet, attendu pour représenter l’un des piliers développement et de l’emploi dans la région, ont été voués à l’échec.

Elle a rappelé que la dernière séance consacrée au dossier a été tenue à Tataouine le 13 mai dernier, lors de laquelle l’ETAP et son partenaire chinois, se sont engagés à reprendre le projet au début de ce mois de juillet, sans pour autant respecter leurs engagements « , selon le texte du communiqué.

