Tataouine : Pas de hausse du prix du pain et l’approvisionnement du marché est normal

Le directeur régional du commerce de Tataouine Salah Azzouz a démenti les informations relayées sur les réseaux sociaux sur une éventuelle hausse du prix du pain et la pénurie de farine et d’huile végétale subventionnée.

Il a souligné, dans une déclaration à l’agence TAP, que l’approvisionnement du marché a été normal et régulier au cours de la période écoulée, précisant que les boulangeries (catégories A et B) ont reçu 9700 quintaux de farine et que la direction régionale n’a reçu aucune plainte sur une éventuelle pénurie.

La forte demande de farine, d’huile végétale et d’œufs à l’occasion des fêtes de fin d’année est normale et l’approvisionnement du marché s’ajuste en conséquence, a-t-il expliqué.