Tataouine : Premiers résultats négatifs des analyses du laboratoire militaire mobile

Les premières analyses effectuées par le laboratoire militaire mobile nouvellement installé, à Tataouine, sont toutes négatives, selon le communiqué quotidien sur la situation épidémiologique dans la région publié, jeudi, par la direction régionale de la santé.

Seize prélèvements ont été effectués, la veille, auprès du personnel de la santé. Ce premier lot a été transféré au laboratoire militaire fraîchement installé, à la polyclinique militaire à Tataouine, en coordination avec l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes et l’Institut Pasteur de Tunis.

Ce laboratoire mobile est chargé d’analyser des prélèvements provenant de Kébili, Médenine et Tataouine, pour une période de 10 jours.

Le nombre total de cas de contamination détectés, à Tataouine, s’est établi à 25 cas dont 5 sont déclarés guéris et 14 placés en isolement obligatoire à Monastir.