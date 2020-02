Tataouine: Report de la grève dans les gisements Nawara et El Waha

La grève prévue les 10 et 11 février 2020, dans les gisements de Nawara et d’El Waha, à Tataouine, relevant de la compagnie pétrolière autrichienne OMV, a été reportée aux 17 et 18 du mois courant, annonce l’Union régionale du travail.

Ce report a été décidé après la sollicitation d’une réunion de réconciliation, par la compagnie, pour le 13 février, au siège de l’OMV, en vue de trouver des solutions satisfaisantes pour toutes les parties, lit-on dans le texte du report de la grève.

C’est le troisième report de cette grève décidée par l’URT pour réclamer la régularisation de la situation des cadres de l’académie de Nawara, la révision des contrats de travail, la proclamation des résultats du concours réservé aux gens de la région, le remplacement des postes vacants, la suspension du travail intérimaire et la facilitation de l’action syndicale.