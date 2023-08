Tataouine: Sit-in des employés de la société d’environnement de plantation et de jardinage

Le sit-in des membres des syndicats de base de la société d’environnement et de jardinage à Tataouine se poursuit depuis le début août 2023 devant le siège social de la société pour protester contre le retard enregistré dans le paiement des salaires du mois de juillet.

Le mouvement de protestation a pour but aussi de demander les autorités de tutelle d’assurer la pérennité de l’entreprise et la préservation des acquis sociaux et financiers des employés, a souligné à la TAP le SG du syndicat de base de l’entreprise Mbarek Syari.

Par ailleurs, 50 agents d’approvisionnement de la station de Gaz El Borma-Kammour sont en sit-in dans le désert du désert dans les lieux de leur travail depuis plus d’une semaine pour revendiquer la régularisation de leur situation professionnelle.

