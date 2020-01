Tataouine: Suspension de la grève de la faim des sit-inneurs d’El Kamour

Le porte-parole des “jeunes d’El Kamour”, Tarak Hadad, a annoncé l’arrêt de la grève de la faim sauvage observée par des sit-inneurs, depuis samedi dernier.

Cette décision a été annoncée, mardi, dans une vidéo publiée sur la page Facebook de la “coordination du sit-in d’El Kamour, et ceci en réaction au message adressé, lundi 30 décembre 2019, par la présidence de la république aux sit-inneurs.

Selon Haddad, la décision d’interrompre la grève de la faim reflète “la confiance que vouent les jeunes de Tataouine au président de la République”.

Le sit-in, dit-il, se poursuivra au siège du gouvernorat jusqu’à la satisfaction des revendications et l’application de l’accord d’El Kamour.

Rappelons que les protestataires d’El Kamour ont entamé leur mouvement, le 12 décembre 2019, avec un sit-in au centre-ville de Tataouine. “En l’absence de réaction” des autorités concernées, les protestataires ont entamé un sit-in ouvert au siège du gouvernorat, le 19 décembre. Certains d’entre eux sont entrés en grève de la faim sauvage le 28 décembre.

Les sit-inneurs appellent à l’application de l’accord d’El Kamour stipulant, notamment, l’allocation de 80 millions de dinars pour un fonds de développement et d’investissement dédié au gouvernorat de Tataouine, le recrutement de 1500 chômeurs au sein des sociétés pétrolières et de 500 autres à la société de l’environnement, la poursuite de l’enquête sur la mort d’Anouar Sakrafi, le 22 mai 2017 (il avait été percuté par une estafette des forces de l’ordre, lors des manifestations), le limogeage du gouverneur de Tataouine et l’ouverture de dossiers de corruption dans la région.