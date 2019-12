Tataouine: Suspension du travail au siège du gouvernorat à cause du sit-in

Le Syndicat de Base des cadres et agents du gouvernorat de Tataouine a annoncé, lundi dans un communiqué, la suspension du travail face à l’absence de conditions permettant le bon fonctionnement des activités au sein du siège gouvernorat.

Cette décision est prise face à la poursuite du sit-in des jeunes d’El Kamour malgré la réunion organisée, lundi 23 décembre, entre les sit-inneurs et le gouverneur de Tataouine Adel Ouerghi, en présence des députés de la région, des représentants des organisations professionnelles et de la société civile.

Lors de cette réunion, il a été convenu de créer une commission incluant des représentants des sit-inneurs et de la société civile, des députés de la région ainsi que des experts pour examiner et évaluer les réalisations accomplies au gouvernorat de Tataouine depuis la signature de l’Accord d’El Kamour.

Depuis le 19 décembre, des jeunes d’El-Kamour observent un sit-in au siège du gouvernorat revendiquant le départ du gouverneur et la mise en œuvre de toutes les clauses de l’accord d’El Kamour conclu avec le gouvernement le 16 juin 2017, avec la médiation de l’UGTT.