Tataouine: Trois bus pour renforcer prochainement le transport scolaire rural

Le directeur général de l’office des œuvres scolaires Mohamed Mani, a souligné lundi que trois bus renforceront, prochainement, le transport scolaire rural dans le gouvernorat de Tataouine, et ce dans le cadre de l’achat de 95 bus par le ministère. Les procédures administratives sont en cours, a-t-il noté. Dans une déclaration à la TAP, Mani a affirmé l’étroite relation entre le transport scolaire et le décrochage scolaire, ainsi que les foyers scolaires, selon des études réalisées. Evoquant la question des cantines et des goûters fournis aux élèves, Mani, a rappelé que l’office des œuvres scolaires a mobilisé un camion au profit de la région afin d’assurer l’approvisionnement des écoles dans les zones rurales du gouvernorat. Le nombre total des bénéficiaires du transport scolaire rural dans le gouvernorat de Tataouine est estimé à près de 465 élèves. La coordination régionale de l’office des œuvres scolaires, assure quotidiennement près de 8900 goûters au profit des élèves des écoles primaires, et à près de 1600 élèves dans les lycées et collèges.

