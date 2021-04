Taux de change du dinar : Légère appréciation vis-à-vis de l’Euro en février 2021

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a fait état d’une légère appréciation du taux de change du dinar vis-à-vis de l’Euro, en février 2021 (0,3%, en moyenne mensuelle), par rapport à janvier 2021 (0,2%, en moyenne mensuelle).Toutefois, l’Institut d’émission a estimé, dans une note sur les évolutions économiques et monétaires (Avril 2021), que le taux de change du Dinar s’est déprécié, en février 2021, de 0,5% en moyenne mensuelle, vis-à-vis du Dollar américain, après une appréciation de 0,4% le mois précédent.Par ailleurs, elle a souligné que les réserves en devises se sont établies, durant les deux premiers mois de l’année en cours, à 8064 millions de dollars US (ou 157 jours d’importation), en baisse de -5,6% comparativement à leur niveau de fin 2020 (8545 millions de dollars US ou 162 jours d’importation).

