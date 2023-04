Tawasol Group Holding commence mal l’exercice 2023. Hayatcom fait l’exception

A périmètre comparable le trimestre affiche une régression de son chiffre d’affaire passant de 21.349 mille dinars à 18.180 Mille dinars. Cette baisse du chiffre d’affaire est dû essentiellement au Pôle Industrie. En effet la société UTS-Palma a préféré orienter ses ventes afin de prévenir des risques d’impayés dans une conjoncture délicate. Cette baisse du chiffre d’affaire s’est compensée par l’amélioration de la marge d’EBITDA. L’endettement global s’est amélioré pour atteindre les niveaux de 37.211 mille dinars au 1er trimestre 2023 contre 42.983 mille dinars au 31 décembre 2022. Sur l’ensemble, le Groupe s’attend à une croissance organique de son Chiffre d’Affaire d’environ 10% pour l’exercice 2023.

Le pôle réseau de télécommunication fait exception

Le pôle est composé par deux sociétés Hayatcom et Retel Service. La société Retel service opère uniquement sur le métier de la fibre optique et seulement sur le marché national. Le pôle a terminé le 1er Trimestre 2023 avec une croissance de 16% avec un volume de chiffre d’affaires de 4,923 MDT contre 4,243 MDT comparativement à la même période. Le Chiffre d’affaire a été consolidé par le volume des opérations à l’export avec une croissance de plus de 50% sur la période. A la RDC (Congo), la filiale a enregistré consolidation de la part de marché de Haytcom sur la RDC avec le renforcement de plusieurs contrats cadres avec ZTE et le début de collaboration avec un nouveau client Africell En Ethiopie, une nouvelle collaboration s’est instaurée avec ZTE ce qui a permis d’améliorer le CA dans ce pays. Malgré la croissance de l’activité en Ethiopie bénéficiant pour partie de l’installation d’un deuxième opérateur de téléphonie, Hayatcom se trouve pénaliser dans son développement tant que le SPIN-Out n’est pas activé. Chez la filiale Marocaine, c’est une reprise des chantiers à la fin mars suites aux difficultés logistiques rencontrées quotidiennement issus changement de l’équipe managériale.